FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Dopo la giornata di riposo concessa da Vincenzo Italiano a seguito della vittoria ai rigori contro il Bologna, oggi si torna a lavoro in casa Fioreitna: seduta d'allenamento prevista per il primo pomeriggio (intorno alle 14.30) dove sarà importante capire lo stato di forma di Nicolas Gonzalez, out da un mese per una lesione alla coscia. Oltre al lavoro sul campo, occhio anche a quello che succederà fuori, con l'incontro in Prefettura previsto per le 17 con al centro del dibattito la questione Franchi. Per tutte le novità seguici su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!