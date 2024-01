FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giornata di riposo per la Fiorentina dopo la vittoria di ieri sera ai rigori contro il Bologna. I ragazzi di Italiano, dopo aver conquistato l'accesso per la terza volta consecutiva alle semifinali di Coppa Italia, riprenderanno gli allenamenti al Viola Park da domani in vista della sfida di campionato di domenica pomeriggio contro l'Udinese.