FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Passate le festività natalizie, è tempo di concentrarsi sui prossimi impegni. La Fiorentina ospita il Torino venerdì sera al Franchi (alle 18:30) e oggi (nonostante abbia passato anche Santo Stefano in campo) sarà sul prato del Viola Park per continuare a preparare la gara. La seduta odierna è in programma alle 14:30.