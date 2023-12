NOTIZIE DI FV FOTO FV, IERI LA CENA DI NATALE DEL VC FIRENZE 2005 Bella serata all’insegna dell’amicizia e della passione per la Fiorentina quella andata in scena ieri presso presso il circolo Luciano Piani a Rovezzano, dove si è svolta la consueta cena di Natale organizzata dal Viola Club... Bella serata all’insegna dell’amicizia e della passione per la Fiorentina quella andata in scena ieri presso presso il circolo Luciano Piani a Rovezzano, dove si è svolta la consueta cena di Natale organizzata dal Viola Club... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi