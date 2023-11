FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il giorno la vittoria col Cukaricki, la Fiorentina non si ferma e torna subito all'opera. Domenica infatti c'è un'altra gara da giocare, in casa col Bologna alle 15, l'ultima prima della sosta per le nazionali. La squadra di Italiano comincerà a prepararla già oggi, in allemento alle ore 15 al Viola Park.