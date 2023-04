FirenzeViola.it

Dopo l'ultimo pareggio in campionato ottenuto contro lo Spezia, la Fiorentina, quest'oggi alle ore 21 presso lo Stadion Miejski di Poznan, torna in campo anche in ambito europeo. Appuntamento con l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan.