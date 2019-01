Queste le parole dell'ex viola Moreno Roggi a proposito della situazione attuale in casa Fiorentina: "L'Empoli e i viola si possono aiutare a vicenda, visto che hanno obiettivi differenti. Traorè mi ha impressionato, ha una grande personalità,...

Intervenuto ai microfoni di "Garrisca al vento", trasmissione a cura di Firenzeviola.it sulle frequenze di RMC Sport, Fabrizio Corsi, Presidente dell'Empoli, ha parlato dell'ultimo acquisto in casa viola Traorè e di altri temi: Ci può racco...

Non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione, Andrea Della Valle, ma è comunque importante la volontà di rispondere ai tifosi filtrata nella giornata di ieri. A breve la proprietà viola dovrebbe fornire anche una prima risposta alla richiesta di...

La Fiorentina si prepara alla sfida di domenica contro la Samp, prevista alle ore 15 al Franchi. Stefano Pioli parlerà proprio per presentare il match alle 11.30 - diretta della conferenza su FirenzeViola.it. Poi l'allenamento viola, previsto nel primo pomeriggio.

