© foto di Federico De Luca 2023

Non c'è tempo di rifiatare per la Fiorentina. Dopo il rocambolesco pareggio scaturito contro la Salernitana nella giornata di ieri, i ragazzi di Vincenzo Italiano si ritroveranno questo pomeriggio alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo Davide Astori per svolgere la prima seduta di allenamento in vista del Napoli.