INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV PREMIO TOP FV, QUARTA SORPASSA NICO: LA CLASSIFICA Il campionato si ferma con la sosta per le nazionali e ci regala un'ulteriore fotografia in movimento, ma rallentata, del momento della Fiorentina con la classifica del Premio Top FirenzeViola.it. Nico Gonzalez paga l'inattività recente e subisce il sorpasso... Il campionato si ferma con la sosta per le nazionali e ci regala un'ulteriore fotografia in movimento, ma rallentata, del momento della Fiorentina con la classifica del Premio Top FirenzeViola.it. Nico Gonzalez paga l'inattività recente e subisce il sorpasso... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi