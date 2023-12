FIORENTINA, Il programma di oggi: in campo alle 18.45!

In casa Fiorentina è matchday! Alle 18.45 la formazione di Vincenzo Italiano scenderà in campo per l'ultima giornata del girone di Conference League: contro il Ferencvaros i viola, già qualificati, cercano il primo posto per evitare i playoff di febbraio (qui la situazione del girone). Su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola tutte le emozioni di giornata, con ampio pre-partita, post-partita ed il racconto del match affidato al nostro inviato da Budapest Andrea Giannattasio!