Fiorentina-Comuzzo, via libera per il rinnovo di contratto: la situazione

Tra i pezzi più letti su FirenzeViola.it c'è quello che traccia alcune linee chiare sul futuro di Pietro Comuzzo. La Fiorentina potrebbe trovare presto l'accordo col calciatore per il rinnovo del contratto. Il giovane difensore viola, dopo aver giocato già 2387 minuti in stagione, resta uno dei protagonisti della squadra di Palladino.

A gennaio, Comuzzo è stato oggetto del grande interesse del Napoli, che aveva proposto addirittura 30 milioni di euro più 5 di bonus pur di portare subito alla corte di Antonio Conte il gioiellino friulano. Un'offerta che i dirigenti viola hanno portato a Commisso e che è stata rifiutata dal patron anche grazie alla volontà dello stesso ragazzo di non forzare la mano e anzi di voler restare a Firenze per proseguire il percorso di crescita iniziato anni fa.

Adesso Comuzzo non è più una sorpresa, è una solida realtà della Fiorentina che sta preparando il terreno per proporgli il rinnovo di contratto. Attualmente il difensore classe 2005 guadagna 200mila euro, è il giocatore di movimento meno pagato della rosa e al di sotto di lui c'è solo il giovanissimo Martinelli. Il club di Commisso sa benissimo che l'attuale accordo potrebbe facilitare un possibile addio e anche per questo sta studiando la giusta offerta per aumentare l'ingaggio

