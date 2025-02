Fiorentina-Como e quel precedente a tavolino per colpa di un bullone

Domani alle 12.30 si giocherà Fiorentina-Como. Le statistiche vedono i viola favoriti sulla carta visto che la Fiorentina in casa ha raccolto la maggior parte dei punti, 24 su 42, con due soli sconfitte subite mentre il Como fuori casa ha vinto solo una partita. Nella sua storia però sono tre i successi dei comaschi a Firenze, ma uno di questi è arrivato a tavolino. Il 4 aprile 1976 un bullone lanciato dagli spalti, colpì il portiere del Como Rigamonti che dovette lasciare il terreno di gioco. E il giudice sportivo trasformò così il 4-1 conseguito dai viola in 0-2 per i lombardi. La polizia rinvenne infatti tre dadi di bullone in campo, vicino alla porta, dadi esagonali, in acciaio, color argento, di dimensione 8x9x4 millimetri e di cinque grammi l’uno, uno dei quali appunto colpì il portiere lariano.

L'ultimo successo del Como invece risale all'8 marzo 1987 (1-2). Dopo questa sconfitta, negli incroci tra le due squadre la Fiorentina è riuscita a collezionare 2 successi e un pareggio.