FIORENTINA-CATANZARO, IL MATCH FINISCE 3-0 PER I VIOLA

Fonte: Cronaca a cura di Mattia Carletti e Jacopo Massini

© foto di Claudio Giovannini

93' - Finisce l'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro con il risultato di 3-0 per i viola

91' - RETEEEE!!! SEGNA KOKORINNN!! Dopo l'occasione del Catanzaro la Fiorentina non si fa attendere e risponde con Kokorin. Bravo il russo a smarcarsi e rimanere freddo davanti alla porta

87' - Occasione ghiottissima per il Catanzaro. Bamba tutto solo lanciato a rete, trova però un super Cerofolini che gli nega la gioia del gol

85' - Dopo un rimpallo la palla arriva a Duncan che prova dalla distanza. Tiro molto potente ma centrale, respinge il portiere del Catanzaro.

84' - Bella traingolazione tra Duncan, Kokorin e Harder. Proprio il giovane Viola prova il tiro ma difesa del Catanzaro fa muro

82' - La Fiorentina sta gestendo il vantaggio abbassando i ritmi della partita

74' - Ikone offre un bel pallone a Kokorin ma è molto bravo il difensore del Catanzaro ad infastidire l'attaccante Viola

73' - Partita, a differenza del primo tempo, molto vivace con occasioni da ambo le parti

67' - Il Catanzaro prova a rispondere con Curcio che con un tiro teso spedisce la palla poco lontana dal palo di Cerofolini

65' - Ecco il debutto in maglia Viola di Arthur che entra al posto dell'autore del gol Mandragora. Inoltre sono entrati Comuzzo per Ranieri, Kayode per Dodo, Kokorin per Cabral e Harder per Castrovilli

61' - GOOOLLLLL!!! RADDOPPIA MANDRAGORA!! Tutto nasce da un calcio di punizione battuto astutamente da Biraghi che lancia Madragora, il quale, con un tiro forte e preciso, segna il gol del 2-0

59' - Fiorentina ancora pericolosa. Duncan allarga per Ikone che con una sponda di testa offre per Cabral che calcia, ma la palla finisce poco alta sopra la traversa

54' - GOOOOLLLLL!!! IKONE FA 1-0!! Bel passaggio di Duncan in verticale per Ikone che con il sinistro batte Fulignati e sigla l'1-0

50' - Sempre Ikone prova un tiro forte dalla distanza però centrale. Para con facilità il portiere del Catanzaro

49' - Si accende Ikone che mette un cross basso per Cabral ma Oliveri è bravissimo a chiudere tutto

19.49 - Riparte il secondo tempo: sono entrati Biraghi, Cerofolini e Duncan per la Fiorentina

48' - FINE PRIMO TEMPO! Il primo tempo tra Fiorentina e Catanzaro finisce con il risultato di 0-0. Poche le emozioni offerte nei primi 45 minuti. La Fiorentina ha avuto il pallino del gioco ma non è mai stata veramente pericolosa. Il Catanzaro, invece, raramente si è affacciato nella metà campo della Fiorentina.

46' - Cabral riceve palla dentro l'area di rigore, non ci pensa due volte e calcia di sinistro, il pallone finisce alto

39' - Cresce il Catanzaro che si affaccia nella trequarti della Fiorentina, ma per ora Terracciano non è mai stato chiamato in causa

31' - Inizia a salire l'agonismo, ma per adesso la partita offre poche emozioni

23' - Kouame recupera palla e offre a Sabiri che dopo una veronica tira, ma il destro è ribattuto dalla difesa del Catanzaro

19' - Dodo ci prova dalla distanza ma il pallone finisce largo

18' - La Fiorentina ha il pallino del gioco ma non riesce a concludere

9' - Sinistro a giro di Kouame, che però è facile preda dei guantoni di Fulignati.

7' - Fase di studio, con il Catanzaro che si fa vedere sulla destra con un cross pericoloso di Vandeputte.

1' - SI PARTE!

Alle ore 18.45 si affronteranno Fiorentina e Catanzaro, nonché la terza amichevole per i ragazzi di Vincenzo Italiano dall'inizio del ritiro al Viola Park. Ecco di seguito le formazioni scelte dai due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Sabiri, Castrovilli, Kouame; Cabral. All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Vannucchi, Biagetti, Milenkovic, Biraghi, Comuzzo, Harder, Kayode, Duncan, Arthur, Brekalo, Bonaventura, Ikonè, Jovic, Kokorin, Munteanu.

CATANZARO (3-4-1-2): Fulignati; Krastev, Brighenti, Scognamillo; Situm, Ghion, Verna, Vandeputte; Brignola; Biasci, Iemmello. All. Vivarini. A disposizione: Sala, Oliveri, Fazio, Gatti, Vernoli, Pompetti, Pontisso, Sounas, Tentardini, Bombagi, Curcio.