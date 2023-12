FIORENTINA, Arriva il Torino: dove seguire la gara

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È giorno partita in casa Fiorentina. Oggi pomeriggio, al Franchi alle 18:30, i viola ospitano il Torino nell'ultimo match del 2023, nonché penultima giornata del girone d'andata di Serie A. La gara sarà trasmessa da Dazn, ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti live su FirenzeViola.it (compresa diretta testuale per chi non potrà vedere il match) e la radiocronaca di Radio FirenzeViola.