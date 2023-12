FIORE-TORINO, I precedenti dell'arbitro La Penna

Fonte: a cura di Riccardo Rizzo

Alle ore 18:30 della giornata odierna, allo stadio Artemio Franchi verrà disputata la partita Fiorentina-Torino valida per la diciottesima giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. L'arbitro sarà Federico La Penna della sezione di Roma che ha diretto la Fiorentina varie volte nel corso degli anni, c'è un solo precedente in questa stagione cioè l'ottava giornata nella vittoria viola ad ottobre in Napoli-Fiorentina 1-3. Nella scorsa stagione ha arbitrato la Fiorentina in due partite di campionato, entrambe vinte, nella quattordicesima e ventiquattresima giornata in Fiorentina-Salernitana 2-1 con reti di Bonaventura, Dia e Jovic ed in Verona-Fiorentina 0-3 con gol di Barak, Cabral e Biraghi. Nella stagione 2020/2021 ha diretto la squadra viola tre volte, nella settima giornata in Parma-Fiorentina terminata 0-0, nella quattordicesima quando i viola vinsero 0-3 contro la Juventus a Torino con reti di Vlahovic e Caceres, con in mezzo l'autogol di Alex Sandro, infine nella ventunesima giornata in Fiorentina-Inter 0-2 firmato da Barella e Perisic. Nella stagione 2019/2020 ha arbitrato i viola due volte, nella brutta sconfitta della dodicesima giornata in Cagliari-Fiorentina 5-2 (reti di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro, Nainggolan e la doppietta nel finale di Vlahovic) e nel pareggio in Fiorentina-Brescia 1-1 nella ventisettesima giornata con gol di Pezzella e Donnarumma.

Quest'anno ancora non ha arbitrato il Torino e nella sua carriera non ha mai diretto sfide tra viola e granata. In questa stagione ha diretto sei partite di Serie A, una di Coppa Italia ed una di Serie B. Invece in diversi anni ha complessivamente ottenuto 62 presenze in serie A, 12 in Coppa Italia e 119 in serie B.