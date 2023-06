FIO-WHU, Gara in equilibrio ma meglio i viola: al 45' 0-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Finisce 0-0 il primo tempo dell’Eden Arena di Praga tra la Fiorentina e il West Ham, in una gara molto equilibrata in cui i viola hanno fatto la partita per oltre mezz’ora mentre gli Hammers sono venuti fuori alla distanza solo nel finale. Da segnalare solo due mezze occasioni, una per parte: prima un colpo di testa di Milenkovic alto da calcio d’angolo e poi un tiro di Rice finito non di molto a lato sugli sviluppi di una rimessa laterale. In pieno recupero, annullato il gol del vantaggio viola a Jovic per offside. A prendersi la copertina è stata semmai l’inciviltà di alcuni tifosi inglesi, che prima di un corner di Biraghi hanno colpito il capitano viola con una serie di oggetti, procurandogli una ferita sulla nuca.