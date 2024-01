FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rigore nettissimo assegnato alla Fiorentina all'87' della sfida contro l'Udinese, per un tocco di mano in area di Ferreira su un tiro di Beltran. Il VAR richiama Pairetto che indica il dischetto, sul quale si presenta M'Bala Nzola che non trema, centra l'angolino, spiazza Okoye e fa 2-2 al Franchi.