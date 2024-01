FIO-UDI 2-2, Beltran e Nzola riacciuffano gli ospiti: è pari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante il forcing finale con anche un palo colpito da Bonaventura al 90', la Fiorentina esce con un solo punto dalla sfida contro l'Udinese valida per la 20esima giornata di Serie A. Una partita complicata per la squadra di Italiano che è andata due volte in svantaggio ma è stata capace di riacciuffare la gara prima con una bella rete di Beltran per il momentaneo 1-1 su assist del nuovo acquisto - all'esordio in maglia viola - Faraoni.

Poi, dopo il 2-1 di Thauvin, il VAR ha richiamato l'arbitro Pairetto per un evidente tocco di mano che ha consentito a Nzola di andare dal dischetto e segnare il 2-2 finale. A nulla sono valsi gli sforzi dei viola: sono 34 i punti in classifica ora, con la Lazio che si è portata ad un solo punto di distanza dal quarto posto.