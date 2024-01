FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 74' di Fiorentina-Udinese gli ospiti tornano in vantaggio 2-1. Biraghi sbaglia a rilanciare un pallone su un contrasto e poi non riesce a rientrare sul cross di Ehizibue che trova tutto solo Thauvin in area, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete il vantaggio bianconero.