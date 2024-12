FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Durante la partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole ha srotolato un grande stendardo in ricordo di Bruno Beatrice, a 37 anni dalla morte. L'ex centrocampista viola, vittima di una sciagurata terapia. La scritta "Giustizia" in rosso e la foto di Bruno Beatrice è stata messa in evidenza al centro della curva.