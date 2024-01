FIO-UDI 0-1, 40' di nulla per la Viola. Udinese pericolosa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quaranta minuti più che negativi al Franchi per una Fiorentina che appare in netta difficoltà di fronte all'Udinese. I viola non hanno costruito nessuna occasione da gol, a differenza degli ospiti che invece hanno impegnato a più riprese Terracciano sempre attento. Nettamente più attivi i tifosi della Curva Fiesole che la squadra in campo.