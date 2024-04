FIO-TOR 0-0, Continua l'equilibrio nel primo tempo supplementare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si sblocca la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino. Siamo arrivati al minuto 105 e il risultato al Dall'Ara ancora non è cambiato, sempre 0-0. Le squadre, nonostante i cambi, sembrano piuttosto stanche e l'alternativa più credibile per assegnare la coppa, viste anche le poche occasioni in questi primi 15 minuti di extra time, sembra essere quella dei rigori. Le due formazioni sembrano più attente a non scoprirsi piuttosto che ad attaccare l'avversario. Vedremo se nel secondo tempo supplementare il match si sbloccherà.