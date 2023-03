FIO-SIV, Rivivi il live di FirenzeViola.it

22:54 - Termina qua il live di FirenzeViola.it, grazie per essere stati con noi!

94' - Triplice fischio! La Fiorentina batte il Sivasspor 1-0, decide la rete di Barak nella ripresa.

93' - ESPULSO GRADEL! L'ex Lione commette un gesto di stizza nei confronti di Quarta, dandogli una gomitata volontaria. Ammonito poi Dodò per proteste.

92' - Sottil riparte palla al piede e strappa in mezzo al campo, viene steso da Cofie che viene ammonito. Punizione per i viola.

90' - Comincia il recupero: 4 minuti. Poi Biraghi viene ammonito per perdita di tempo nel battere un angolo. Era diffidato, salterà il ritorno.

88' - Cabral manda di prima Sottil nello spazio, il classe '99 mette dentro per Kouame che non ci arriva.

87' - Gradel punta Dodò sulla sinistra e appogia per Njie che calcia fuori.

86' - Sottil imbuca in area per Mandragora ch si inserisce, l'ex Toro calcia potente ma sull'esterno della rete.

85' - Cabral spreca! Kouame dalla destra se ne va e mette rasoterra teso, Cabral arriva sulla palla ma la sbuccia.

84' - Occasione del Sivasspor! Charisis calcia di prima in area dopo un rimpallo, muro della Fiorentina in angolo, non sfruttato dagli ospiti.

82' - Fiorentina che gira la palla da destra a sinistra, Cabral si avventa su una palla vagante in area ma si tuffa: giallo per simulazione.

80' - Viola alla ricerca del 2-0, ma il Sivasspor tenta il contrattacco e tiene la palla da qualche minuto.

78' - Esce Gonzalez tra gli applausi del Franchi, al suo posto Kouame.

76' - Jovic spizza di testa in avanti, palla respinta dai turchi e Gonzalez calcia al volo di destro: palla in curva.

74' - Fiorentina che continua a giocare la palla velocemente, Gonzalez dalla destra tenta un cross teso in area che riesce male, la palla esce.

73' - Quarta verticalizza, Sottil rivece a sinistra e mette dentro ad altezza testa, ma non ci arriva nessuno e la palla termina la propira corsa fuori.

72' - Nervoso Jovic che perde palla a metà campo, Sivasspor però che spreca e palla fuori sulla sinistra della Fiorentina.

68' - GOL DELLA FIORENTINA!!! SEGNA BARAK! Batte l'angolo la Fiorentina dalla destra, palla che rimane in area nella mischia e Barak gira in rete di collo sinistro. Viola in vantaggio!

67' - Esce Caicedo per James nel SIvasspor, mentre per la Fiorentina fuori Bonaventura per Cabral.

67' - Ancora Sottil ad andare via sulla fascia, palle messa però male.

66' - Sottil punta l'uomo sull'out sinistro e mette in mezzo rasoterra, palla raccolta dal portiere.

64' - Angolo dalla destra del Sivasspor, palla dentro con Cofie che stacca di testa e prende la traversa, nella parte superiore.

62' - Ammonito anche Jovic, che dopo un contrasto subito da Gonzalez va sulla palla ma prende l'uomo, e poi allontana la sfera.

60' - Punizione dei turchi dalla sinistra, palla messa in area ma che finisce in fallo laterale.

59' - Negli ospiti esce Saiz ed entra Gradel.

58' - Triplo cambio dei viola: escono Ikoné, Amrabat, e Castrovilli, entrano Sottil, Mandragora e Barak.

57' - Amrabat commette un fallo in un contrasto corpo a corpo, viene ammonito.

55' - Dopo un calcio d'angolo dei viola la Fiorentina muove palle sulla fascia destra e Amrabat guadagna una punizione. Dal cross in mezzo Quarta gira di testa, fuori. Rimessa dal fondo per i turchi.

52' - Fiorentina che cuce il gioco sulla sinistra, Jovic mette in mezzo, la palla viene respinta con Gonzalez che apre su Ikone. Il francese non controlla la sfera che esce sul fondo.

49' - Dodò chiude in angolo per gli ospiti. Piazzato da cui Appindangoyè di testa vgira verso la porta, Jovic rinvia ma la Fiorentina non riesce a ripartire in contropiede.

48' - Calcio di punizione per i viola, fischiato un fuorigioco a Caicedo sulla trequarti del Sivasspor.

47' - A terra Castrovilli, che in un contrasto (corretto) sbatte il ginocchio sull'avversario. Si rialza poi il 10 viola.

46' - Inizia la seconda frazione, batte il Sivasspor.

22:02 - Rientrano in campo le squadre, a breve il calcio d'inizio del secondo tempo. Nessun cambio da ambo le parti.

45' - Dopo un angolo della Fiorentina non sfruttato, si chiude il primo tempo. Resiste lo 0-0.

42' - Castrovilli spreca la punizione, battendola addosso al portiere che raccoglie facilmente rasoterra.

41' - Biraghi subisce fallo sull'out sinistro. Punizione per i viola e ammonito Saiz.

39' - ALTRA PALLA GOL VIOLA. Jovic non ribadisce in rete una palla che era rimasta davanti all'area del Sivasspor, parte il contropiede dei turchi con Dodò che chiude di testa.

36' - Castrovilli recupera palla a ridosso dell'area della Fiorentina, tenta di verticalizzzare su Ikone ma la sfera viene intercettata dagli ospiti, che riprendono il gioco.

35' - Dopo un angolo dei viola, Ikoné punta l'uomo dalla destra e mette dentro. Jovic commette fallo in attacco.

34' - Caicedo riceve un lancio lungo e calcia addosso a Terracciano, ma si alza la bandierina.

32' - Da un angolo dei viola messo fuori, Amrabat tira al volo di destro. Palla in curva.

31' - Fiorentina che preme da sinistra a destra. Ikoné riceve palla sulla destra, punta l'uomo, sposta la palla e calcia. Ribattuta in angolo

28' - Bel cross di Castrovilli da sinistra, sponda di testa di Ikone. Calcia di prima Gonzalez col destro, palla fuori di poco.

26' - Igor a terra. Il centrale viola va a saltare con Caicedo e riceve una leggera gomitata dall'attaccante avversario. Brasiliano che poi si rialza e riprende a giocare.

24' - Bonaventura raccoglie la sfera al limite destro dell'area di rigore, salta l'uomo e mette dentro. Non ci arriva nessuno. Calcio d'angolo viola che non si concretizza in gol.

22' - Sivasspor che mette la testa in fuori per qualche minuto, ma nessun pericolo per i viola.

17' - Viola che preme continuamente da entrambi i lati, ma non arriva il gol del vantaggio.

15' - BONAVENTURA SI DIVORA L'1-0! Ikoné al volo di sinistro manda splendidamente in porta Bonaventura a tu per tu col portiere. Pallonetto fatto male dall'ex Milan con Jovic che non riesce a ribadire in rete.

14' - EUROGOL SFIORATO DA CASTROVILLI! Il 10 viola gira di tacco volante un cross basso di Gonazlez, palla che sbatte sulla traversa.

12' - Castrovilli va via con uno sprint sulla sinistra ma sbaglia il passaggio in verticale. Palla fuori

10' - OCCASIONE VIOLA! Jovic servito splendidamente in profondità da Gonzalez, tenta lo scavetto che non riesce bene, palla bloccata dal portiere.

8' - Calcio d'angolo viola, batte Biraghi, pallone respinto e Dodò commette un fallo più che dubbio sull'out sinistro del Sivasspor.

7' - Punizione degli ospiti calciata dentro l'area avversaria, pallone che finisce sul fondo.

6' - Grande sventagliata di Amrabat per Dodò che mette dentro al volo, dopo un batti e ribatti lo stesso brasiliano calcia alto.

5' - Anche il Sivasspor tenta di sporgersi in avanti e si affaccia all'area viola.

3' - Fiorentina che cerca di fare la partita da padrona e di spingere subito, Sivasspor pronto a ripartire.

1' - Partiti! E' cominciata Fiorentina-Sivasspor.

21:00 - Tutto pronto al Franchi. Squadra schierate, calcio d'inizio che battono i viola.

20:55 - Entrano in campo al Franchi le due squadre. Fiorentina, come di consueto, in maglia viola. Sivasspor vestito di bianco.

20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikonè, Jovic, N.Gonzalez All.: Vincenzo Italiano

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyrt. All.: Calimbay.

20:45 - Buonasera ai lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sivasspor, ottavi di finale d'andata di Conference League. Calcio d'inizio fissato per le 21.