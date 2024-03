FIO-ROM 2-2, Che beffa. La Roma pareggia al 94'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al Franchi Fiorentina-Roma finisce 2-2. Giallorossi che riescono a trovare il pareggio all'ultimo respiro grazie alla rete, sugli sviluppi di un corner di Llorente. Il difensore spagnolo ha girato in rete con un gran tiro di destro in controbalzo da posizione defilata in area di rigore una sponda di Ndicka. Fiorentina che si è fatta rimontare per due volte nel corso della gara.

I viola avevano chiuso in vantaggio un primo tempo giocato in maniera ottimale con la rete, la quinta stagionale, di testa di Ranieri. Nella seconda frazione invece i giallorossi sono entrati in campo in maniera più aggressiva e hanno trovato il pareggio, al minuto 58, con Aouar. L'algerino è stato bravo a insaccare di testa alle spalle di Terracciano un cross di Angelino deviato in maniera fatale da Ranieri. Pareggio che dura solo 11 minuti, perchè al 69' Mandragora riesce a sfruttare una disattenzione, sugli sviluppi di un calcio da fermo per la Fiorentina, della difesa della Roma e a mettere il pallone alle spalle di Svilar. La Fiorentina avrebbe l'occasione per chiuderla dal dischetto con Biraghi, ma il capitano fallisce il quinto(quarto consecutivo) penalty del 2024 viola. All'ultimo secondo la beffa per la formazione di Vincenzo Italiano porta la firma di Diego Llorente.