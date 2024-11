Al 39’ la Fiorentina trova il gol del vantaggio grazie a Christian Kouame, il primo centro stagionale per l’ivoriano: azione che parte dalle retrovie, con la sfera che arriva a Parisi e poi a Ikoné che poi apre sulla destra per Dodo che mette al centro dalla destra. Il pallone poi, da meno di un metro, viene deviato dal numero 99 in rete. 1-0 viola, finalmente! Avanti tutta!