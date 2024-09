FirenzeViola.it

Secondo tiro in porta e secondo gol: è profondo rosso a Firenze. Il Monza raddoppia al 31' con Comuzzo che non riesce a contenere Kyriakopoulos, il quale l'appoggia a Daniel Maldini che beffa un non impeccabile Terracciano con un tiro dalla distanza. Fiorentina alle corde.