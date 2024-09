FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita che finora non aveva dato grossi sussulti viene sbloccata al 18' dal Monza grazie alla rete di Milan Djuric che sfrutta una dormita della difesa per anticipare Ranieri e Biraghi e deviare in porta il cross di Pedro Pereira. Primo gol dei brianzoli in questa Serie A.