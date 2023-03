FIO-MIL, Viola guidati da Cabral. Rebic al posto di Leao

Fiorentina-Milan di stasera sarà una gara intrisa di significato. Mette in palio 3 punti e ricorda la scomparsa, ormai 5 anni fa, di Davide Astori, quando sulla panchina viola sedeva proprio chi si troverà oggi sul fronte opposto, Stefano Pioli. Venendo alle formazioni, Vincenzo Italiano dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1, dove davanti a Terracciano agiranno Martinez Quarta e Igor, con Milenkovic convocato ma non ancora al meglio. A destra Dodò, a sinistra l’infortunio di Terzic dà a Biraghi la certezza della maglia. Il duo in mediana dovrebbe essere composto da Amrabat e Mandragora, alzando Bonaventura sulla zona del trequartista. Ai suoi lati, Saponara a sinistra (alla ricerca del gol dell’ex dopo quello già rifilato lo scorso anno) e Gonzalez a destra. La prima punta, essendo in un roseo periodo realizzativo, non può che essere Cabral.

In opposizione il Milan risponde con la difesa a tre, con l’ormai titolarissimo Thiaw a guidare il reparto assieme a Tomori e Kalulu. Tra i pali Maignan, rientrato già con l’Atalanta, mentre in mezzo al campo prova a stringere i denti Bennacer, recuperato da Pioli in settimana. Squalificato Leao, la fascia sinistra dell’attacco rossonero dovrebbe essere presieduta dall’ex viola Ante Rebic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli.