FIO-MAC 1-1, Barak è l’uomo Conference: viola ai quarti

Per il secondo anno di fila la Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League. È bastata la rete di testa realizzata intorno al 60’ dal solito Barak - al terzo gol in questa competizione - per mettere in ghiaccio una partita che non è mai stata veramente in bilico, se non negli ultimi cinque minuti di gara. La Fiorentina ha cercato di amministrare il 3-4 dell’andata senza concedere praticamente nulla agli avversari e, soprattutto nel primo tempo, a regnare è stato l’equilibrio. Nella ripresa il gol di Barak ha messo la gara in discesa, permettendo ai viola di giocare in maniera più fluida e di andare vicino al 2-0 con Sottil.

Il gol di Kahlaili sul finale, favorito da un errore di Terracciano, ha ravvivato la partita e fatto venire qualche brivido ai tifosi viola, che però possono comunque esultare. Tra le note positive della serata, il rientro in campo con la prima squadra per Dodò. Per il brasiliano poco più di venti minuti, 171 giorni dopo l’ultima volta.