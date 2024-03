FIO-MAC 1-0, Dodo torna in campo 172 giorni dopo

172 giorni dopo l'ultima volta, Dodo torna in campo con la prima squadra della Fiorentina. Dopo aver giocato con la Primavera, il brasiliano è stato inserito al 71' della partita contro il Maccabi Haifa sostituendo Faraoni sulla destra. Applausi da parte dei circa 7mila tifosi al Franchi per questo ritorno in campo a distanza di diversi mesi dall'infortunio al crociato patito contro l'Udinese..