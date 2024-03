FIO-MAC 1-0, Al 58' sblocca Barak. Assist di Faraoni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 58' la Fiorentina sblocca la partita con il Maccabi Haifa con Antonin Barak! Faraoni lavora bene un pallone sulla destra e mette in mezzo un cross al bacio per il trequartista viola che firma il vantaggio viola e replica la rete segnata anche a Budapest una settimana fa. La squadra di Italiano, che festeggia in tribuna, ipoteca il passaggio del turno.