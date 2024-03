FIO-MAC 0-0, Podgoreanu segna, ma c'è fuorigioco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 40' primo brivido per la Fiorentina che subisce un gol annullato per evidente fuorigioco. Aveva segnato Podgoreanu, molto bravo a ribadire in rete in estirada una respinta di Terracciano su un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Proprio sulla punizione c'erano diversi giocatori della squadra israeliana in evidente posizione di fuorigioco, l'arbitro e il guardalinee segnalano quasi subito l'irregolarità ma questo non toglie qualche istante di brivido al Franchi dopo 40 minuti di pochissimo calcio.