FIO-MAC 0-0, Al Franchi 30' di sonnolenza: resiste il pari

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prima mezzora non particolarmente entusiasmante per Fiorentina e Maccabi Haifa, protagoniste degli ottavi di finale di Conference League. Gli unici piccoli squilli quando sono passati i primi 30 minuti sono arrivati da Barak, protagonista di un paio di azioni pericolose in area, e da Mandragora con un tiro da fuori proprio allo scoccare del 30esimo. Per il resto, il Maccabi si arrocca in difesa e la Fiorentina gestisce il pallone senza colpo ferire.