FIO-MAC 0-0, 15' di poco, tackle da arancione di Cornud

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 16' di Fiorentina-Maccabi Haifa il primo squillo non è su un'azione da gioco ma su un fallo molto duro di Cornud su Faraoni: il difensore degli israeliani entra con in scivolata colpendo lo stinco del terzino viola con il piede a martello. Un intervento da "arancione" che l'arbitro decide di punire con il giallo senza proteste da parte dei giocatori in campo. Tackle davvero duro di Cornud dopo 15' di studio tra le due squadre al Franchi.