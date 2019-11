INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI NON È FELICE: ORA VALUTA L'ADDIO Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... NOTIZIE DI FV FIO-LEC, VIOLA ANCORA IN CRISI: OSPITI OK 1-0 Terzo ko consecutivo per la Fiorentina che perde in casa anche con il Lecce, che colpisce a inizio secondo tempo con La Mantia e regala alla sua squadra tre punti pesantissimi in ottica lotta salvezza. Dopo le duce chance viola a inizio gara (Lirola e Vlahovic) e... Terzo ko consecutivo per la Fiorentina che perde in casa anche con il Lecce, che colpisce a inizio secondo tempo con La Mantia e regala alla sua squadra tre punti pesantissimi in ottica lotta salvezza. Dopo le duce chance viola a inizio gara (Lirola e Vlahovic) e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi