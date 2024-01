FIO-INT, La Viola paga dazio: nuovo ko per 1-0 e 5° posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 1-0 per l’Inter il posticipo della 22a giornata di Serie A tra i nerazzurri e la Fiorentina. A decidere la sfida è stata la rete siglata al 15’ da Lautaro Martinez (colpo di testa sugli sviluppi di un corner) ma i viola devono recriminare per almeno due motivi: una direzione di gara che, specie nel primo tempo, ha visto l’arbitro Aureliano concedere la rete della vittoria dell’argentino nonostante fosse viziata da una trattenuta su Parisi e un fallo di Bastoni su Ranieri in area ospite non sanzionata su rigore e poi il penalty fallito al 75’ da Nico Gonzalez dopo che - con l’ausilio del Var - la Fiorentina aveva beneficiato di un rigore per una manata di Sommer in pieno volto a Nzola.

Nel finale a nulla è servito il forcing dei toscani che non sono più in zona Champions ma si trovano al 5° posto a quota 34 punti assieme alla Lazio.