FIO-INT, La Viola ci prova ma al 45' ospiti sono avanti 1-0

È l’Inter che, al 45’ del match del Franchi, conduce per 1-0 la partita sulla Fiorentina: a decidere la sfida, fin qui, la rete al 15’ del “solito” Lautaro Martinez che di testa sugli sviluppi di un corner ha messo alle spalle di Terracciano, nonostante una trattenuta su Parisi piuttosto prolungata ma giudicata regolare dal fischietto Aureliano. I viola recriminano su due chances: un gol annullato all’11’ a Nzola per fuorigioco e un mezzo rigore non dato a fine primo tempo per una prolungata trattenuta in area nerazzurra su Ranieri.

In mezzo una gara che è andata a folate, con gli ospiti che hanno mostrato tutto il loro potenziale e i viola che hanno provato a ribattere colpo su colpo, al netto di un potenziale tecnico molto inferiore.