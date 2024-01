FIO-INT, Franchi: 10mila biglietti venduti finora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Domenica al Franchi arriverà l'Inter fresca vincitrice della Supercoppa e pronto al controsorpasso sulla Juve in vetta alla classifica (se non altro quando recupererà la gara in meno). Nelle prime 24 ore dall’apertura della vendita libera sono stati 10.000 i biglietti venduti e molti settori restano ancora disponibili. Ci sono ancora 5 giorni per acquistare il biglietto ma i 38 euro delle curve non aiutano. Diverse comunque le promozioni, il pacchetto per le due gare consecutive al Franchi con Inter e Frosinone e quelle dedicate ai più giovani.