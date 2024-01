FIO-INT, Con Aureliano pochi precedenti ma molti rigori

Fonte: a cura di Riccardo Rizzo

Domenica sera alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi si disputerà la partita Fiorentina-Inter valida per la ventiduesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna che in questa e nell'ultima stagione non ha mai diretto nessuna delle due squadre, complessivamente ha arbitrato raramente Fiorentina e Inter nel corso degli anni. Non arbitra la Fiorentina da due anni e l'Inter da tre quando vinse 6-2 contro il Crotone nel 2021, partita che fu la prima ed unica dove incontrò i nerazzurri.

I precedenti con i viola sono solamente due, l'ultimo risale alla stagione 2021/2022 alla ventitreesima giornata di Serie A in Cagliari-Fiorentina 1-1 con reti di Joao Pedro e Sottil, partita in cui venne espulso Odriozola e vennero sbagliati due calci di rigore dal Cagliari. L'altro precedente per i viola risale alla trentunesima giornata di Serie A in Sassuolo-Fiorentina 3-1 con reti di Bonaventura, Maxime Lopez e doppietta su rigore di Berardi. Nella sua carriera non ha mai diretto sfide tra viola e nerazzurri.

In questa stagione, Aureliano ha diretto sei partite di Serie A, una di Coppa Italia e tre di Serie B. Invece dal 2013 in diversi anni ha complessivamente ottenuto 38 presenze di Serie A, 13 in Coppa Italia e 139 in Serie B.