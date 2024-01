FIO-INT 0-1, Nico sbaglia un rigore al 75': tiro parato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Al 75’ la Fiorentina si divora la più ghiotta occasione per pareggiare: Nicolas Gonzalez si è infatti fatto parare un calcio di rigore da Sommer, dopo che Aureliano - con l’ausilio del Var - aveva assegnato ai viola la massima punizione per un evidente pugno in pieno viso del portiere nerazzurro in uscita su Nzola. Dal dischetto però il numero 10 con un tiro debole e leggibile si è fatto respingere la conclusione.