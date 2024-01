NOTIZIE DI FV FIO-INT 0-0, NZOLA VA IN GOL ALL'11' MA ERA IN FUORIGIOCO La Fiorentina all’11’ trova il gol del vantaggio con Nzola ma l’angolano, come al 1’, era in posizione di offside: lancio dalle retrovie di Martinez Quarta per il numero 18 che entra in area e mette la sfera sotto le gambe di Sommer ma l’ex... La Fiorentina all’11’ trova il gol del vantaggio con Nzola ma l’angolano, come al 1’, era in posizione di offside: lancio dalle retrovie di Martinez Quarta per il numero 18 che entra in area e mette la sfera sotto le gambe di Sommer ma l’ex... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi