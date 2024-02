FIO-FRO, Dal 4-1 del 2015 allo 0-1 del 2019: ora la "bella"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Fiorentina-Frosinone è una partita "giovane" visto che i precedenti sono solo 5 con 1 vittoria per parte e 5 pareggi, tutti in casa gialloblù. Al Franchi infatti sarà una sorta di bella visto che i tre punti sono andati alla Fiorentina nel 2015, quando finì 4-1 per i viola, e al Frosinone nel 2019 quando i ciociari si imposero per 1-0 con un gol nel finale di Ciofani dopo che l'ex Sportiello aveva fatto qualche bella parata contro i giocatori dell'allora tecnico Pioli.

E di beffe la Fiorentina ha subito anche quella recente, ma al Benito Stirpe, quando Soulè pareggiò il gol di Gonzalez, in una ripresa inaspettatamente a favore dei padroni di casa. Quindi ai viola serve assolutamente invertire il trend.