FIO-CRE, Ecco dove seguire la partita di stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fiorentina e Cremonese si affronteranno questa sera in una sfida che mette in palio una posta altissima: il pass per la finale dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia. Sarà Mediaset a proporre in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro la partita: il canale di riferimento per i tifosi viola e gli appassionati che vorranno seguire il match sarà Canale 5. Inoltre, come di consueto, sarà possibile ascoltare la telecronaca della partita in diretta su Radio FirenzeViola, e seguire la diretta testuale su FirenzeViola.it.