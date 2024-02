FINALMENTE IL "VIKINGO", SOLO IN DUE MEGLIO DI LUI DA DICEMBRE

FirenzeViola.it

In mezzo a tante polemiche emerge un dato molto positivo che riguarda l'evidente rilancio di Lucas Beltran. L'argentino in estate aveva acceso l'entusiasmo generale, forte delle importanti referenze provenienti dalla sua Argentina - Paese caro ai tifosi viola per via dei campioni che ne hanno rappresentato i colori a Firenze - , salvo smorzare l'eccitazione della piazza a suon di prestazioni come minimo poco convincenti. Ma da due mesi a questa parte qualcosa è cambiato.

L'ex River Plate ha iniziato a segnare con regolarità, in particolare dalla rete siglata il 3 di dicembre contro la Salernitana, dopo la quale ha inanellato più o meno un gol ogni due partite. Cinque centri nelle ultime nove sfide di campionato alle spalle solo di due fiori all'occhiello come Dusan Vlahovic, la cui esplosione ha assicurato alla Juventus sette gol da inizio dicembre ad oggi, e Lautaro Martinez, trascinatore della capolista Inter con sei reti nel medesimo arco di tempo.

Malgrado lo scarso risalto dovuto alle criticità senz'altro notevoli manifestate dalla Fiorentina nel mese di gennaio, la crescita di Beltran non può passare inosservata, tanto più in un periodo della stagione potenzialmente foriero di mutamenti tattici, con il classe 2001 eventuale seconda punta o addirittura trequartista dell'assetto di Vincenzo Italiano. Anche perché, per la cronaca, l'unico attaccante in grado di garantire inserimenti in area di rigore a Lecce è stato proprio il "Vikingo".