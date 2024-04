FILOSOFIE A CONFRONTO. MA IL BILANCIO (PER ORA) È IMPIETOSO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ultima volta che Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si sono incontrati in un campo da gioco, si è vista all'Artemio Franchi di Firenze una partita che è stata l'emblema dei due modi di fare calcio, così opposti tra loro. Da una parte una Fiorentina in grado di creare occasioni su occasioni senza però riuscire a trovare il gol (con 24 tiri a fine gara), dall'altra la Juventus che tirò solo 4 volte verso la porta di Terracciano e segnò subito, prima di abbarbicarsi in area e resistere alla costante offensiva viola. Risultato: 3 punti ai bianconeri, 0 alla Fiorentina.

Italiano, che fatica

Purtroppo è andata molto spesso così da quando Italiano siede sulla panchina gigliata. Su 7 gare disputate in questi tre (lunghi) anni, il bilancio segna cinque vittorie per Allegri, un pareggio e una sola vittoria della Fiorentina (entrambe al Franchi). E poco importa se l'unica vittoria significò Conference League, il dato parla chiaro: Italiano fa una fatica tremenda quando dall'altra parte c'è l'allenatore livornese. Sono solo due gli incontri in cui la Fiorentina è riuscita a segnare, a fronte di quattro 1-0 subiti, il risultato simbolo di Allegri.

In cerca dell'impresa

Messa così, dunque, considerando anche il momento della stagione delle due formazioni e le motivazioni con cui i bianconeri arriveranno alla sfida, quella di stasera a Torino per Italiano e i suoi ragazzi è una montagna enorme da scalare. Un Everest tutto particolare. Un risultato positivo allo Stadium, però, potrebbe dare un senso diverso a questo finale di stagione e la Juventus non è più così imbattibile come sembrava fino a qualche settimana fa: stasera si gioca anche per invertire i record negativi da quando Italiano è allenatore della Fiorentina. E chissà che Italiano non voglia prendere una pagina dal "libro" di Allegri e provare a portare a casa una partita sporca, tanto per cambiare.