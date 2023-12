FERENC-FIO, Gara non in chiaro: ecco dove seguirla

Oggi pomeriggio a Budapest la Fiorentina cercherà la qualificazione da prima del girone in Conference League, che consentirebbe ai viola di saltare gli spareggi e accedere direttamente agli ottavi. La gara contro il Ferencvaros è in programma alle 18:45 ma non sarà trasmessa in chiaro, infatti su TV8 verrà proposta Rakow Czestochowa-Atalanta, match di Europa League alle 21.

La partita dei viola sarà quindi visibile in tv su Dazn e Sky, ma potrete seguire aggiornamenti pre e post partita (nonché radiocronaca e diretta testuale) su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it, col nostro Andrea Giannattasio inviato a Budapest.