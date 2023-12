FER-FIO 1-0, Viola sotto: segna Zachariassen al 47'

Ferencvaros in vantaggio a inizio ripresa! Comincia in salita il secondo tempo alla Groupama Arena per la Fiorentina sotto al 48' per un tocco sottomisura di Zachariassen arrivato dopo una serie di deviazioni sfortunate. L'ultima di Milenkovic che, su cross basso dalla sinistra di Abu Fani, tocca involontariamente il pallone e aggiusta di fatto tutto per l'avversario, che da pochi passi spinge in rete. Viola sotto e in questo momento seconda nel girone di Conference.