FEMMINILE: SLITTA L’ANNUNCIO DI DE LA FUENTE IN VIOLA. RADUNO MONDIALE AZZURRO DAL 18 GIUGNO. MERCATO ANCORA FERMO

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso è ripartito per gli Stati Uniti. Nella giornata di ieri il patron gigliato ha ripreso il suo aereo ed è ripartito alla volta di New York dove rimarrà fino agli inizi della prossima annata calcistica. Nel frattempo, a Firenze, rimarranno Joe Barone e tutti i dirigenti per preparare la stagione che verrà. Dopo le cocenti delusioni vissute con le molteplici finali raggiunte e poi perse in ambito maschile (prima squadra e giovanili), i tifosi viola si aspettano di invertire la tendenza ma, soprattutto, di vedere la Fiorentina mantenersi a quei livelli che le hanno permesso di sognare. Anche nel femminile ci si aspetta che le cose migliorino e, a tal proposito, la Fiorentina sta lavorando sotto traccia. Dalle parti del capoluogo toscano infatti c’è un silenzio assurdo per quanto concerne la squadra femminile. Sebbene si sappia già da tempo che Sebastian De La Fuente sarà il nuovo allenatore della compagine femminile gigliata, il suo annuncio ufficiale non è ancora sopraggiunto. Difficile a dirsi quale possa essere il motivo di tanto ritardo. Secondo alcune voci che girano negli ambienti viola, il tecnico argentino ormai lavora come nuovo coach viola ma sta facendo fatica nell’allestire il nuovo staff che lo accompagnerà nell’avventura toscana. I suoi collaboratori precedenti infatti hanno deciso di rimanere a Como agli ordini del nuovo allenatore Marco Bruzzano, ex vice proprio di De La Fuente. Un dettaglio non di poco conto che sta facendo slittare l’annuncio del coach sudamericano. Finché l’ex Inter non sarà di fatto colui che guiderà la Fiorentina Femminile la prossima stagione calcistica il mercato non decollerà. Infatti, fino ad ora, le uniche operazioni compiute sono i rinnovi di Tortelli e Schroffenegger più il riscatto di Severini dalla Roma che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. Resta da capire quale sarà il futuro di altre ragazze i cui contratti sono in bilico e chi dovrebbe arrivare nelle prossime settimane per rinforzare la squadra.

Nel frattempo, mancano poco più di quarantacinque giorni all’inizio del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. La rassegna d’Oceania sarà sicuramente un’ottima vetrina per la dirigenza viola per mettere a segno qualche buon colpo in chiave mercato. Ma quello che più balza agli occhi di opinionisti, esperti e addetti ai lavori è la situazione della Nazionale Femminile. Le Azzurre scelte dalla CT Bertolini provvisoriamente per prepararsi alla rassegna oceanica non si sono ancora radunate in quel di Coverciano. Anzi, la maggior parte di loro è ancora in vacanza dopo le fatiche del campionato. Il giorno prefissato per l’inizio della preparazione alla campagna d’Australia e Nuova Zelanda è il 18 giugno. Dopo il raduno a Firenze, le Azzurre partiranno alla volta di Riscone di Brunico dove lavoreranno per dieci giorni per chiudere poi la preparazione al Mondiale con un test amichevole contro il Marocco il primo luglio che sarà giocato a Ferrara. Dal 23 giugno inoltre si aggregheranno le calciatrici di Roma e Juventus che godranno di un periodo di relax extra per via della finale di Coppa Italia disputata lo scorso 4 giugno. Francamente, la FIGC Femminile ha lavorato con colpevolissimo ritardo. Se fra poco più di un mese e mezzo le ragazze dell’Italia sono attese dall’esordio nella competizione significa che dovrebbero già essere al lavoro visto anche che, a differenza del 2019, il Mondiale stavolta si terrà in un paese molto più lontano con la conseguente necessità di adattarsi al fuso orario del luogo e al clima che verrà trovato. Speriamo solo che tutto porti comunque l’Italia Femminile a fare bene.

Tornando al mercato, che sarà l’argomento principale con cui vi intratterremo nel corso di questi mesi estivi, non potendo ancora dirvi quali saranno le strategie della Fiorentina del futuro possiamo però intanto occuparci di qualcuna delle nostre avversarie. Dopo aver annunciato l’arrivo del colpo Kumagai, la Roma dei Friedkin si separa definitivamente dalla brasiliana Andressa che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto lasciando dunque la Capitale. Nel mentre, la Juventus Women ha praticamente chiuso il suo mercato in entrata. La società bianconera nel giro di una settimana – dalla finale di Coppa Italia a oggi – ha annunciato nell’ordine: la centrocampista Ella Palis, l’attaccante Maelle Garbino, l’ex esterno viola Federica Cafferata (della quale vi abbiamo parlato per settimane), l’attaccante di proprietà del Milan Lindsey Thomas e il giovane difensore bosniaco Gloria Sliskovic. Il mercato bianconero non è però affatto chiuso. Finora, in uscita, c’è stato solo l’addio di Pedersen che ha scelto di non rinnovare col club piemontese. È previsto comunque che vi siano altre uscite e non è da escludersi che, durante il Mondiale, la Juventus non decida di provare a lanciare l’assalto a qualcuna di quelle giocatrici che approfitteranno del torneo in Oceania per mettersi in mostra. Cantieri aperti in Serie A Femminile tra chi lavora e chi invece sta ancora cercando di capire cosa fare da grande.