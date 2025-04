FirenzeViola Femminile: Rocco is back, ma cosa vuole fare della sua squadra femminile? Severini, stagione record

La rubrica sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

È tornato a Firenze a gran sorpresa e tra lo stupore generale il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il tycoon italoamericano ha subito riabbracciato la sua squadra e l’ha accompagnata assistendo al Franchi alla vittoria sull’Atalanta e, in seguito, al pari di San Siro contro il Milan. Sfortuna ha voluto che, nel momento in cui il patron è rientrato nel capoluogo toscano, le ragazze fossero ferme a causa della tornata con le rispettive nazionali. Commisso ha detto di doversi fermare a Firenze per circa un mese quindi, se non sarà presente al Vismara al fianco delle ragazze di De La Fuente impegnate contro il Milan nel prossimo turno, sarà sicuramente sugli spalti del Viola Park per la sfida contro la Juventus la settimana successiva prima di ripartire verso gli Stati Uniti. Una presenza che comunque non sarà limitata solo a questo. Sicuramente il numero uno viola riabbraccerà, appena torneranno dalle rispettive selezioni, tutte le sue ragazze supportandole in questo rush finale verso la Champions League. Obiettivo sempre più difficile ma non impossibile, almeno matematicamente parlando. La domanda che più è in cerca di un risposta è: cosa vuole fare Rocco Commisso con la sua squadra femminile?

Sin dal primo giorno in cui l’imprenditore nato a Marina di Gioiosa Ionica ha preso in mano la società gigliata, ha sempre avuto un occhio di riguardo per le ragazze. Sebbene sotto la sua gestione non siano arrivati ancora trofei (ma sono stati sfiorati), Commisso ha sempre dichiarato di voler vedere una Fiorentina forte e vincente non soltanto in ambito maschile. I risultati degli ultimi anni – salvo le recenti finali di Coppa e Supercoppa Italia, purtroppo perse -, non sono stati esattamente in linea con quelle che sono state le dichiarazioni del numero uno di Mediacom. Ovviamente non si può certo dare la colpa al Presidente visto che, fin quando era Joe Barone a gestire la società, ha sempre investito pesantemente sul comparto femminile. Ma dopo la dipartita di quest’ultimo, il gruppo femminile della Fiorentina sembra sia stato lasciato un po’ a sé stesso. La presenza del patron viola potrebbe essere il modo migliore per dare di nuovo slancio al settore femminile che dal prossimo anno deve rimettersi in corsa per traguardi importanti. Le decisioni che prenderà il patron ovviamente saranno visibili solo nel corso dell’estate. Solo con l’avvento della nuova stagione, a prescindere dal piazzamento nel finale di quella in corso, ci consentirà di capire se la Fiorentina è pronta per tornare grande o meno.

In azzurro brilla la stella di Emma Severini che, nell’ultima sfida di Women’s Nations League contro la Svezia, è andata a segno con la maglia dell’Italia dopo soli venti secondi, realizzando ufficialmente il goal più veloce della rassegna internazionale. La rete contro le scandinave porta lo score generale della centrocampista viola a nove timbri stagionali tra campionato, Coppe e Nazionale. Severini ha ancora diverse gare per potersi regalare la prima stagione da dieci goal totali che le permetterebbero di arrotondare un record di fatto già battuto (nell’attuale stagione ha realizzato il maggior numero di reti della sua carriera in una singola annata). Purtroppo però il suo squillo non è bastato alle Azzurre per strappare punti dal nord Europa. Le gialloblù hanno rimontato la nostra nazionale vincendo 3-2. Se Severini festeggia comunque un’ottima performance in azzurro, lo stesso non vale per Bonfantini. In Svezia l’attuale attaccante gigliata è stata molto evanescente e incapace di creare pericoli. Entrambe sono ora attese dalla sfida odierna contro la Danimarca prima di fare ritorno a Firenze e ributtarsi a capofitto nella poule scudetto.

E a proposito di Danimarca, nella vittoria col Galles Bellisager è l’unica ad aver disputato tutti i novanta minuti. Titolare Bredgaard poi rimpiazzata e segnali di vita da Snerle che, da subentrata, ha siglato l’assist per il goal vittoria della juventina Vangsgaard. Solo panchina per Faerge. Buona prestazione anche per il portiere norvegese Cecilie Fiskerstrand che mantiene la porta inviolata nella sfida contro l’Islanda terminata a reti bianche. Sorride anche Kaja Erzen che con la sua Slovenia ha surclassato 3-0 la Turchia. Zero minuti per Marina Georgieva nella sconfitta dell’Austria contro l’Olanda. Periodo difficile per il difensore di origine bulgara che sembra essere finita ai margini anche del progetto Fiorentina. Nonostante la sua esperienza internazionale la calciatrice viene utilizzata con contagocce dal tecnico De La Fuente. Segnali d’addio in vista dell’estate? A secco di minuti in campo anche Janogy lasciata a riposo nella gara contro l’Italia. Impegnata anche Della Peruta con l’under 23 azzurra che ha disputato l’intera sfida perduta 0-1 contro le pari età della Norvegia. Per tutte loro resta ancora un ultimo impegno da onorare prima di far rientro al Viola Park e preparare le ultime partite del campionato sognando poi di salire a bordo degli aerei che accompagneranno le loro selezioni nazionali fino in Svizzera dove dal due di luglio inizieranno i Campionati Europei di Calcio Femminile 2025.