FEMMINILE, Oggi sfida contro l'Inter: l'orario del match

La Fiorentina femminile di mister Patrizia Panico torna in campo quest'oggi, e lo fa contro l'Inter alle ore 12:30. Una sfida, valevole per la diciottesima giornata di campionato, che equivale ad uno scontro diretto, visto che le ragazze gigliate si trovano al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla squadra nerazzurra.